Anma / Mahmut Köprübaşı
11 Ocak 2021 Pazartesi 10:30
Sevgili ağabeyim, Ayrılık ne zaman olursa olsun, erkendir. Ama senin ayrılışın da gerçekten çok erken oldu. Yokluğuna hala alışamadık. Çok özlüyoruz seni. Mekanın cennet olsun.
rabbim mekanını cennet eylesin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Işıklar içinde yatsın.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Saygı ve rahmetle anıyorum,mekanın cennet olsun inşAllah kardeşim, rabbim tüm sevenlerine sabırlar versin.
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Canım kardeşım yokluğun yüreğimdeki bir ateş alışılamıyor, mekanın cennet olsun , nur içinde yatasın