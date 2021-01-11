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Anma / Mahmut Köprübaşı

Anma / Mahmut Köprübaşı
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Anahtar Kelimeler:
Anma / Mahmut Köprübaşı
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Süheyla 2 saat önce

Canım kardeşım yokluğun yüreğimdeki bir ateş alışılamıyor, mekanın cennet olsun , nur içinde yatasın

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Nezihi Köprübaşı 2 saat önce

Sevgili ağabeyim, Ayrılık ne zaman olursa olsun, erkendir. Ama senin ayrılışın da gerçekten çok erken oldu. Yokluğuna hala alışamadık. Çok özlüyoruz seni. Mekanın cennet olsun.

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BAHATTİN ERTEN 4 saat önce

rabbim mekanını cennet eylesin.

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Çetin Saykın Almanya 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Halil Köker 4 saat önce

Işıklar içinde yatsın.

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ADEM KANCI 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mustafa Köker Anamur 3 saat önce

Saygı ve rahmetle anıyorum,mekanın cennet olsun inşAllah kardeşim, rabbim tüm sevenlerine sabırlar versin.

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Ya%C5%9Far+K%C3%B6ker 3 saat önce

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