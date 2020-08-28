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Anma / İsmet ve Yunus EREN

Anma / İsmet ve Yunus EREN
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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun

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BAHATTİN ERTEN 5 saat önce

ALLAH MEKANLARINI CENNET EYLESİN UZUN ZAMAN KOMŞULUK ETTİK. KABİRLERİ NURLA DOLSUN .İNŞAALLAH .AMİN

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Şükran Günal 5 saat önce

Oy kardeşim oy çok erken oldu gidişin evlatlarını kanadı kırık dökük bırakıp gittin bu dünyada çok çektin inşAllah ahirette mekanın cennet olsun orda gün göresin kardeşim

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