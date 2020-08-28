Anma / İsmet ve Yunus EREN
28 Ağustos 2020 Cuma 12:33
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BAHATTİN ERTEN 5 saat önce
ALLAH MEKANLARINI CENNET EYLESİN UZUN ZAMAN KOMŞULUK ETTİK. KABİRLERİ NURLA DOLSUN .İNŞAALLAH .AMİN
Şükran Günal 5 saat önce
Oy kardeşim oy çok erken oldu gidişin evlatlarını kanadı kırık dökük bırakıp gittin bu dünyada çok çektin inşAllah ahirette mekanın cennet olsun orda gün göresin kardeşim
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun