banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Anma / Hüseyin Doğan

Anma / Hüseyin Doğan


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Anma / Hüseyin Doğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 13 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Atıf Nakiboğlu 12 saat önce

Rahmetli sayın Hüseyin Doğan,a Allah'tan rahmet,Alhaslı halkı başta olmak üzere, bütün aile bireylerine,sevenlerine başsağlığı dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çetin Saykın Almanya 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)