Anma / Hüseyin Doğan
27 Ocak 2021 Çarşamba 10:54
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Anahtar Kelimeler:Anma / Hüseyin Doğan
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Atıf Nakiboğlu 12 saat önce
Rahmetli sayın Hüseyin Doğan,a Allah'tan rahmet,Alhaslı halkı başta olmak üzere, bütün aile bireylerine,sevenlerine başsağlığı dilerim.
Çetin Saykın Almanya 11 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN