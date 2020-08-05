Anma/ Haşim ORTA
05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:14
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Nur içinde yatsın
Komşumuza Allah cc Gani Gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kardesimin unutmadik unutmayacacagiz böylesine degerli sevgi dolu bir insanı hepimizin başı sağ olsun
Allâh rahmet eylesin mekanı cennet olsun AMİN
Mekânı nur olsun insAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah tüm sevenlerinin başı sagolsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.