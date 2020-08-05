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Anma/ Haşim ORTA

Anma/ Haşim ORTA
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Anma/ Haşim ORTA
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Zekai Kılınç/ Kayseri 1 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

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Yaman hasan 1 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Nur içinde yatsın

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Şekerci Mehmet ve şaban 1 gün önce

Komşumuza Allah cc Gani Gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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SÜLEYMAN ÇAKMANUS 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kardesimin unutmadik unutmayacacagiz böylesine degerli sevgi dolu bir insanı hepimizin başı sağ olsun

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Abdurrahim kin 1 gün önce

Allâh rahmet eylesin mekanı cennet olsun AMİN

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Fatoş batmaz 1 gün önce

Mekânı nur olsun insAllah

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Aliriza yürekli 20 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah tüm sevenlerinin başı sagolsun

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Osman efeoglu 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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