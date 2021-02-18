Anma / Hacı Durdu Sipahi
18 Şubat 2021 Perşembe 09:08
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Anahtar Kelimeler:Anma / Hacı Durdu Sİpahi
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Son Yorumlar
- ALLAH RAHMET EYLESİN
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH....
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN....
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin. mekanını cennet...
- Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun....
- Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun....
- Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun....
- Allah rahmet eylesin
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanını cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH CC rahmet eylesin mekanı cennet olsun...