Anma
Fatma Savranlı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:05
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Bahittin Saykın ALMANYA 8 saat önce
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM.