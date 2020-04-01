Anma
Ali Bayram Kalkan
01 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
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Anahtar Kelimeler:Ali Bayram Kalkan
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Mevlüt hamamcı 5 saat önce
Zamansız gidişine alışamadığım, mahalleme gittiğimde halaaa bir yerlerden çıkıp gelecekmişin gibi hissettiğim değerli abim, ruhun şad mekanın cennet oldun, Allah ailene sabırlar versin
Fatih DARENDELİ 5 saat önce
GÜZEL İNSAN KARDEŞİME ALLAH TAN RAHMET DİLİYORUZ
Allah rahmet eylesin mekanını cennet eylesin sevdiğim bir insandı kabri nur olsun inşAllah