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Anma

Ali Bayram Kalkan

Anma
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Ali Bayram Kalkan
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Fahri kılınç 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanını cennet eylesin sevdiğim bir insandı kabri nur olsun inşAllah

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Mevlüt hamamcı 5 saat önce

Zamansız gidişine alışamadığım, mahalleme gittiğimde halaaa bir yerlerden çıkıp gelecekmişin gibi hissettiğim değerli abim, ruhun şad mekanın cennet oldun, Allah ailene sabırlar versin

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Fatih DARENDELİ 5 saat önce

GÜZEL İNSAN KARDEŞİME ALLAH TAN RAHMET DİLİYORUZ

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