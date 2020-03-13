Anma
Hamit Keçebir
13 Mart 2020 Cuma 09:28
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Anahtar Kelimeler:Hamit Keçebir
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Nurettin Musaoğlm 9 saat önce
Mekanın cennet olsun Tüm sevenlerinin başı sağolsun zamansız gidişin bizleri çok üzdü
Nurettin Musaoğlm 9 saat önce
Mekanın Cennet olsun tüm sevenlerinin başı sağolsun zamansız gidişin bizleri çok çok üzdü
Osman AĞIR 9 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Rabbim gani gani rahmet eylesin inşAllah ben senden çok memnundum rabbimde senden memnun olur inşAllah rabbim seni rahmetiyle imtihan etsin inşAllah ailene sabırlar diliyorum