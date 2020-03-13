banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anma

Hamit Keçebir

Anma
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hamit Keçebir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hamza Topsakal 10 saat önce

Rabbim gani gani rahmet eylesin inşAllah ben senden çok memnundum rabbimde senden memnun olur inşAllah rabbim seni rahmetiyle imtihan etsin inşAllah ailene sabırlar diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nurettin Musaoğlm 9 saat önce

Mekanın cennet olsun Tüm sevenlerinin başı sağolsun zamansız gidişin bizleri çok üzdü

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nurettin Musaoğlm 9 saat önce

Mekanın Cennet olsun tüm sevenlerinin başı sağolsun zamansız gidişin bizleri çok çok üzdü

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Osman AĞIR 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)