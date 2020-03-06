Anma
Hanifi Ceran
06 Mart 2020 Cuma 09:19
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Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Rusdem Demireğen 2 gün önce
Allah rahmet etsin ailesine sabırlar versin Allah'ım
Çetin Saykın Almanya 2 gün önce
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
ertuğrul 2 gün önce
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
DERVİŞ DOĞAN 2 gün önce
ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına ALLAH sabır versin