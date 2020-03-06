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Anma

Hanifi Ceran

Anma
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HanifiCERAN
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İrfan YILMAZ- İstanbul 3 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına ALLAH sabır versin

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Rusdem Demireğen 2 gün önce

Allah rahmet etsin ailesine sabırlar versin Allah'ım

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Çetin Saykın Almanya 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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ertuğrul 2 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 2 gün önce

ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun

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