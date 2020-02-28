Anma
Erdal Karagenç
28 Şubat 2020 Cuma 13:05
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Bahittin Saykın ALMANYA 1 saat önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 1 saat önce
Ruhu şad olsun.
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.