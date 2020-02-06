Anma
06 Şubat 2020 Perşembe 09:21
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Son Yorumlar
- hayvan sevgisi olmayanin insan sevgisi olurmu...
- Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun
- Allah aşkına ben 27 yaşındayım battalgazide...
- Mekânın cennet olsun nur içinde uyu hala..Allah'tan...
- Şimdiye kadar aklınız neredeydi demek...
- Sehidimize Allahdan rahmet ailesine ve yakinlarina...
- ALLAH RAHMED EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHMED EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Hasan Başkanım inşAllah devam eder çıkarsız...
- Mekanin cennet olsun sehidim
- Haklı söze ne denir? Bizim askerlerin...
- ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ...
- ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ...
- Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Allahın gani gani rahmetini Versin çennetu...
- Erkeklerde yas siniri neden 45 sanat ogrenmenin...
- Hava kirliliği için gidilir mi diyor Gidilir...
- Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...