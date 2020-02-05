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Anma

Ümmet Yinanç

Anma
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Yerel Manşetler
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Adem kancı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Taşcı murat yinanc 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kardeşim

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Mevlüt ÇANAK 7 saat önce

ALLAH gani gani rahmet eylesin!Mekanı cennet olsun!

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Yılmaz kalkan 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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ahmet kara 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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