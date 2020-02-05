Anma
Ümmet Yinanç
05 Şubat 2020 Çarşamba 09:41
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Taşcı murat yinanc 7 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kardeşim
Mevlüt ÇANAK 7 saat önce
ALLAH gani gani rahmet eylesin!Mekanı cennet olsun!
Yılmaz kalkan 7 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
ahmet kara 6 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun