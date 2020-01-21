Anma
Ali Ekber GÜLTEKİN
21 Ocak 2020 Salı 10:14
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Hamdi olgun 15 saat önce
Mekanı cennet olsun
hasan battal 15 saat önce
Mekanın cennet olsun güzel insan
Adnan Yıldırım 15 saat önce
Nur içinde yatsın güzel insan mekanı cennet olsun inşAllah
Mesut Köprübaşı 14 saat önce
Allah'tan Rahmet..Yakinlarina Sabır ve Başsağlığı dilerim ..
Mehmet TATAT 14 saat önce
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun
Arif BİLGİN 14 saat önce
Kıymetli arkadaşıma Allah'tan rahmet diliyorum... Mekanı cennet olsun.
Mehmet Ali ÇETİN 14 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun İnşAllah