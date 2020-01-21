banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anma

Ali Ekber GÜLTEKİN

Anma
Balik Dunyasi Reklam
 

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Abdullah VURAN 16 saat önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun İnşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 15 saat önce

Mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
hasan battal 15 saat önce

Mekanın cennet olsun güzel insan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adnan Yıldırım 15 saat önce

Nur içinde yatsın güzel insan mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mesut Köprübaşı 14 saat önce

Allah'tan Rahmet..Yakinlarina Sabır ve Başsağlığı dilerim ..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet TATAT 14 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Arif BİLGİN 14 saat önce

Kıymetli arkadaşıma Allah'tan rahmet diliyorum... Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Ali ÇETİN 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar