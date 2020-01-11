Anma
Mustafa Köprübaşı
11 Ocak 2020 Cumartesi 10:10
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Muharrem Gulbay 3 saat önce
Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim mekanı cennet olsun Allahım merhametiyle yargılasın
Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
GÜRSEL CERİT 2 saat önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH.
Sukru mezdegi 2 saat önce
Elbistan ortaokulunda sinif arkadaşımdı Allah ailesine sabir versin
BAHATTİN ERTEN 1 saat önce
ALLAH RAHMET EYLESİN .KABRİ NUR OLSUN AMİN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah