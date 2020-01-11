banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anma

Mustafa Köprübaşı

Anma
 

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yılmaz kalkan 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muharrem Gulbay 3 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim mekanı cennet olsun Allahım merhametiyle yargılasın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
GÜRSEL CERİT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sukru mezdegi 2 saat önce

Elbistan ortaokulunda sinif arkadaşımdı Allah ailesine sabir versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
BAHATTİN ERTEN 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN .KABRİ NUR OLSUN AMİN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)