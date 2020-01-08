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Anma

Turan Şakalar

Anma
 

Yerel Manşetler
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Bahittin Saykın ALMANYA 7 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hikmet Erman. Ankara 7 saat önce

Turan başkana Allah'ım rahmeti ile muamele etsin. Kabri nur dolsun nur içinde yatsın...

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Hamdi olgun 6 saat önce

Turan başkan Allahın rahmeti üzerine olsun mekanın cennet olsun

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İBRAHİM ÜSTÜN 5 saat önce

DEĞERLİ KARDEŞİM GÜZEL İNSAN GÜZEL DOST ABİM MERHUM TURAN BAŞKANA RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE EYLESİN.MEKANI CENNET KABRİ NUR OLSUN.

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derviş doğan 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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