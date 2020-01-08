Anma
Turan Şakalar
08 Ocak 2020 Çarşamba 12:47
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Hikmet Erman. Ankara 7 saat önce
Turan başkana Allah'ım rahmeti ile muamele etsin. Kabri nur dolsun nur içinde yatsın...
Hamdi olgun 6 saat önce
Turan başkan Allahın rahmeti üzerine olsun mekanın cennet olsun
İBRAHİM ÜSTÜN 5 saat önce
DEĞERLİ KARDEŞİM GÜZEL İNSAN GÜZEL DOST ABİM MERHUM TURAN BAŞKANA RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE EYLESİN.MEKANI CENNET KABRİ NUR OLSUN.
derviş doğan 5 saat önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.