Anma
Feyzi GÜRÜN
27 Aralık 2019 Cuma 12:24
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Adem kanci 7 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun peygamber efendimize komşu olur inşAllah