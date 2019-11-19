anma
Yunus Emre Öztürk
19 Kasım 2019 Salı 10:13
Allah kavuşacağınız Kutlu güne kadar sabrınızı artırsın..Şu dünya hayatından daha güzel bir hayatı kazanan şehitlerimizin şefaati de üzerinize üzerimize olsun..ne büyük şeref..
Vatan sana minnettar. Mekanın cennet olsun şehidim. Nurlarda uyu...
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah Nur içinde yatırsın Rabbim ailesine sabır versin
ALLAH rahmet eylesin mekanını cennet Peygamber efendimize komşu eylesin. Amin
Can kardeşim cok genç yaşta aramızdan ayrıldın hala inanamıyorum
Hocazadede yatan kardeşimi ziyarete gittigimde.Sehidimizin mezarinada gidip dua ediyorum .annesini görmüştüm bi gittigimde cok etkilendim.Allah mekanini cennet etsin
yatığı yer nur mekanını cennet olsun.