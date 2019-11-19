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anma

Yunus Emre Öztürk

anma
 

Yerel Manşetler
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Aslan YALAVAÇ 5 saat önce

yatığı yer nur mekanını cennet olsun.

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Vatandaş 8 saat önce

Allah kavuşacağınız Kutlu güne kadar sabrınızı artırsın..Şu dünya hayatından daha güzel bir hayatı kazanan şehitlerimizin şefaati de üzerinize üzerimize olsun..ne büyük şeref..

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Elbistanli Kız 8 saat önce

Vatan sana minnettar. Mekanın cennet olsun şehidim. Nurlarda uyu...

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OSMAN bölükbaşı 8 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Halil 8 saat önce

Allah Nur içinde yatırsın Rabbim ailesine sabır versin

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Ruşen Öztürk 7 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanını cennet Peygamber efendimize komşu eylesin. Amin

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Mehmet Avcı 7 saat önce

Can kardeşim cok genç yaşta aramızdan ayrıldın hala inanamıyorum

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Tuba tuncer 7 saat önce

Hocazadede yatan kardeşimi ziyarete gittigimde.Sehidimizin mezarinada gidip dua ediyorum .annesini görmüştüm bi gittigimde cok etkilendim.Allah mekanini cennet etsin

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