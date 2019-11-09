ANMA
Hamza Akbaş
09 Kasım 2019 Cumartesi 09:29
Allah rahmet eylesin.mekanin cennet olsun efsane baskanimiz.Elbistam senin kiymetini bilmedi ama sen yinede hakkini helal et.seni unutamadik ama gurbuz baskan yerini doldurdu senin gibi cok calisiyor.Allah razi olsun. hamza akbas abim.efsane baskanim seni unutamadik.
Elbistan ın mimarı güzel insan. Allah sana rameti ile muamele etsin inşAllah.
1983/BE 1988. YILLARINDA ELBİSTANA BÜYÜK HİZMET OLAN SAYIN BAŞKANIN RUHU ŞAD OLSUN ELBİSTANI ELBİSTAN YAPAN ADAM
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Dürüst, samimi ve çalışkan insan.
Ruhu Şad mekanı Cennet olsun inşAllah.
Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun unutulmaz insan
Allahım gani gani rahmet eylesin cennet mekanı olsun elbistanın mimarının