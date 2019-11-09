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ANMA

Hamza Akbaş

ANMA

 


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Yunus Şahin 5 saat önce

Allahım gani gani rahmet eylesin cennet mekanı olsun elbistanın mimarının

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Haci ünal 4 saat önce

Allah rahmet eylesin.mekanin cennet olsun efsane baskanimiz.Elbistam senin kiymetini bilmedi ama sen yinede hakkini helal et.seni unutamadik ama gurbuz baskan yerini doldurdu senin gibi cok calisiyor.Allah razi olsun. hamza akbas abim.efsane baskanim seni unutamadik.

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Nuri YALÇINÖZ 4 saat önce

Elbistan ın mimarı güzel insan. Allah sana rameti ile muamele etsin inşAllah.

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İbrahim AĞCA 4 saat önce

1983/BE 1988. YILLARINDA ELBİSTANA BÜYÜK HİZMET OLAN SAYIN BAŞKANIN RUHU ŞAD OLSUN ELBİSTANI ELBİSTAN YAPAN ADAM

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Mahmut şahin 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Dürüst, samimi ve çalışkan insan.

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Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 4 saat önce

Ruhu Şad mekanı Cennet olsun inşAllah.

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Veysel Palta 3 saat önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun

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ahmet ünal 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun unutulmaz insan

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