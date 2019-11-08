ANMA
Hanife YİNANÇ
08 Kasım 2019 Cuma 08:57
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Sevgi yabalak 9 saat önce
Allah'ım incitmesin ,biz incinmedik.
Mehmet Sait sinan 7 saat önce
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun tüm yakınlarının başı sagolsun
Fatih tekin 7 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Canım hanife teyzem ,komşu olarak yerin doldurulmaz.seni çok özledik.