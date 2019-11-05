ANMA
Sedat Kartal
05 Kasım 2019 Salı 10:02
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Güzel kardeşim MEKANIN cennet olsun seni hiç bi zaman unutmayacagız