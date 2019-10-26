ANMA
NECATİ ÇETİN
26 Ekim 2019 Cumartesi 11:22
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Mikail özgen 8 saat önce
Allah rahmet eylesin
Fazıl olgun 6 saat önce
Mekanı cennet olsun inşaAllah
Haci ünal 6 saat önce
Allah rahmet eylesin.mekani cennet olsun.cok temiz sakin bir insandi
Ruhi şad olsun