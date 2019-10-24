ANMA
Süleyman BERK
24 Ekim 2019 Perşembe 09:05
Allah rahmet eylesin ruhu şadolsun Allah sabırlar vesin
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah. iyi bir baba dostumdu. saygıyla anıyorum
Mekanın cennet , ruhun şad olsun. Allah rahmet eylesin. Sevgili Babacığım
Allah rahmet eylesin mekanın cennet , ruhun şad olsun Sevgili Babacığım
Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin berk ailesine baş saglıgı dilerim