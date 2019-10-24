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ANMA

Süleyman BERK

ANMA
 

Yerel Manşetler
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fatih göçmen 12 saat önce

Allah rahmet eylesin berk ailesine baş saglıgı dilerim

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Ali Riza yurekli 12 saat önce

Allah rahmet eylesin ruhu şadolsun Allah sabırlar vesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 12 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Poyraz Poyrazoğlu 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah. iyi bir baba dostumdu. saygıyla anıyorum

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ALİ Ekber BERK 11 saat önce

Mekanın cennet , ruhun şad olsun. Allah rahmet eylesin. Sevgili Babacığım

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ALİ Ekber BERK 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet , ruhun şad olsun Sevgili Babacığım

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İrfan Mert 10 saat önce

Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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