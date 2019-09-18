ANMA
Sevim YİNANÇ
18 Eylül 2019 Çarşamba 09:08
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Hamdi olgun 8 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun