ANMA
ANMA
30 Ağustos 2019 Cuma 13:13
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Bekir+y%C4%B1lmaz 10 saat önce
Allah+rahmet+eylesin
Nuri YALÇINÖZ 10 saat önce
Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun inşAllah. Peygamber efendimiz e komşu olur inşAllah.
İhsan Çankal 9 saat önce
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah.
M.korkmaz 8 saat önce
Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yat. Balıkesir
Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.