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ANMA

ANMA

ANMA
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Yerel Manşetler
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Çetin Saykın Almanya 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

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Bekir+y%C4%B1lmaz 10 saat önce

Allah+rahmet+eylesin

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Nuri YALÇINÖZ 10 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun inşAllah. Peygamber efendimiz e komşu olur inşAllah.

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İhsan Çankal 9 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah.

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M.korkmaz 8 saat önce

Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yat. Balıkesir

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