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ANMA

Ulviye ÇEKER

ANMA
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Yerel Manşetler
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Murtaza AKKUŞ 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MANİSA

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Salim erşahin 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin nur içinde yat canım anneannem bayramın mübarek olsun ellerinden öptüm

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Adem kanci 7 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mustafa çolak/Bursa 7 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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