ANMA
Ulviye ÇEKER
15 Ağustos 2019 Perşembe 09:23
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Salim erşahin 1 hafta önce
Allah rahmet eylesin nur içinde yat canım anneannem bayramın mübarek olsun ellerinden öptüm
Adem kanci 7 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Mustafa çolak/Bursa 7 gün önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
ALLAH RAHMET EYLESİN MANİSA