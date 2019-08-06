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ANMA

Haşim Orta

ANMA
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Behzat 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Ruhu sad duasi bol olsun

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Şekerci Mehmet ve şaban 2 hafta önce

Yüce Allah cc gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi insandı

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Kübra 2 hafta önce

Canım amcam 1 sene oldu geçen zamanlar bile bellisiz mekânın cennet olsun çok özlüyoruz seni...

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Fazıl olgun 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Çetin özdursun 2 hafta önce

Allah cc rahmet magfiret eylesin mekanı cenneti azimüşşan olsun inşAllah yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Etoo 2 hafta önce

Allah mekanını cennet eylemiştir inşAllah

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