ANMA
Haşim Orta
06 Ağustos 2019 Salı 10:39
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Ruhu sad duasi bol olsun
Yüce Allah cc gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi insandı
Canım amcam 1 sene oldu geçen zamanlar bile bellisiz mekânın cennet olsun çok özlüyoruz seni...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allah cc rahmet magfiret eylesin mekanı cenneti azimüşşan olsun inşAllah yakınlarına başsağlığı diliyorum
Allah mekanını cennet eylemiştir inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun