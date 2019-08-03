ANMA
Memet Ali Arslan
03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:11
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Yılmaz kalkan 3 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Murtaza AKKUŞ 3 hafta önce
Allah Rahmet Eylesin MANİSA
Sait anteplioglu 3 hafta önce
Ruhu sad duasi bol olsun
Komşu 3 hafta önce
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun
Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.
Nur içinde uyusun kibar insandı