ANMA
Mehmet Bozdoğan
26 Temmuz 2019 Cuma 09:24
Mükrimin Halil Lisesi Ortaokul Birinci sınıfta iken tanışmıştık o dostluğumuz yıllardır devam etti, elim bir kaza bizleri dostumuzdan ayırdı maalesef. Fakat gönlümüzden silemedi, bu yiğit ve dürüst insanı. Seni yaşadığım sürece unutmayacağım değerli dostum, hep rahmetle ve şükranla anacağım. Kabrin nur mekanın Cennet-i ala olsun, Peygamber efendimize komşu olasın İnşAllah.
Rahmetli Mehmet Bey'i her zaman efendi, ağırbaşlı, saygı ve sevgi dolu tavırlarıyla görür, tanırdım. Allah, mekanını Cennet eylesin, nur içinde yatsın. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
Mekanın cennet olsun mert ve güzel insan
Allah rahmet etsin
Güzel yürekli insan
Mehmet abimiz
Mekanın cennet
Makamın yüce olsun
Değerli kardeşim sevgili dostum gerçekten aniden gittin.Sen Yavaştın ama, ölüme hızlı gittin Allah sana gani gani rahmet eylesin,Kalanlarına sabırlar versin.Bozdoğan ailesi Acınızı yürekten paylaşıyorum.
Mekânı cennet olsun
Mehmet Hocama Allah Rahmet Eylesin mekanı Cennet olur İnşAllah
Çok sevdiğimiz, agabeyimiz Mehmet Hocamızı hatırladıkça üzüntümüz devam ediyor. Allah Mekanını Cennet eylesin.