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ANMA

Mehmet Bozdoğan

ANMA
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Ahmet YILMIŞ-İstanbul 1 ay önce

Çok sevdiğimiz, agabeyimiz Mehmet Hocamızı hatırladıkça üzüntümüz devam ediyor. Allah Mekanını Cennet eylesin.

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Cemil KARAKUŞ 3 hafta önce

Mükrimin Halil Lisesi Ortaokul Birinci sınıfta iken tanışmıştık o dostluğumuz yıllardır devam etti, elim bir kaza bizleri dostumuzdan ayırdı maalesef. Fakat gönlümüzden silemedi, bu yiğit ve dürüst insanı. Seni yaşadığım sürece unutmayacağım değerli dostum, hep rahmetle ve şükranla anacağım. Kabrin nur mekanın Cennet-i ala olsun, Peygamber efendimize komşu olasın İnşAllah.

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Arif Çiçek 4 hafta önce

Rahmetli Mehmet Bey'i her zaman efendi, ağırbaşlı, saygı ve sevgi dolu tavırlarıyla görür, tanırdım. Allah, mekanını Cennet eylesin, nur içinde yatsın. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

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FATI BÖLÜKBAŞI ANKARA 1 ay önce

Mekanın cennet olsun mert ve güzel insan

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Mehmet BİLGE 4 hafta önce

Allah rahmet etsin
Güzel yürekli insan
Mehmet abimiz
Mekanın cennet
Makamın yüce olsun

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M Zekeriya Marangoz (Kutupoğlu) 1 ay önce

Değerli kardeşim sevgili dostum gerçekten aniden gittin.Sen Yavaştın ama, ölüme hızlı gittin Allah sana gani gani rahmet eylesin,Kalanlarına sabırlar versin.Bozdoğan ailesi Acınızı yürekten paylaşıyorum.

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Ali Akarsu 1 ay önce

Mekânı cennet olsun

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Salih YÜCEL 1 ay önce

Mehmet Hocama Allah Rahmet Eylesin mekanı Cennet olur İnşAllah

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