ANMA
Fatma Çek
07 Haziran 2019 Cuma 12:07
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Sait anteplioglu 11 saat önce
Ruhu sad olsun
Osman 9 saat önce
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.