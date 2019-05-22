ANMA
Ahmet Duran Çeleğen
22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:36
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Son Yorumlar
- Tek kelimeyle bravo her şey Elbistan icin
- Rabbim Rahmet eylesin, nur içinde yatsın...
- Herkes ailesi ile geliyor sizin niye zorunuza...
- ÖNCE BURADAKİ SURİYELİLERİN DÜKKANLARINA...
- istihdam iyidir
- Allah rahmet eylesin böyle kıymetli insanların...
- Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına...
- Ebedi aleme göç ederek hakkın Rahmetine...
- Seçimden önce asfalt yalıyordu çöp...
- Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun,...
- İsme bak hele töbe estagfur git gece gece...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun....
- Istanbuldaki Elbistan topluluğunun iki...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Dededi taki cavus elbistanin ilk zabitalarindan...ruhlari...
- Allah rahmwt eyledin
- Yine marasa yol göründü... git gel 4...
- Kaldırımları işgal edenlere, dükkanın...
Rabbim Rahmet eylesin, nur içinde yatsın İnşaAllah