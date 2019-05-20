ANMA
Atilla Kaya
20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:34
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah mekanını cennet eylesin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
YÜCE MEVLLAMDAN RAHMET DİLER KEDERLİ AİLESİNE SABIRLAR DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN
Mekanı cennet toprağı bol olsun İNŞALLAH RABBİM hepinize sabır versin Yüce Rabbim hepinizin yar ve yardımcısi olsun
Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah, Mevlam biz meslektaşları ve ailesine sabır versin.