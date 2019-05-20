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ANMA

Atilla Kaya

ANMA
 
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Yerel Manşetler
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Zübeyir Türk 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah, Mevlam biz meslektaşları ve ailesine sabır versin.

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Yılmaz Kalkan 2 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Vatan 1 gün önce

Allah mekanını cennet eylesin.

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Adem kanci 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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MUTTALİP TÜRK 1 gün önce

YÜCE MEVLLAMDAN RAHMET DİLER KEDERLİ AİLESİNE SABIRLAR DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN

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Atilla Aksu 1 gün önce

Mekanı cennet toprağı bol olsun İNŞALLAH RABBİM hepinize sabır versin Yüce Rabbim hepinizin yar ve yardımcısi olsun

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Çetin Saykın Almanya 24 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

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