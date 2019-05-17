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ANMA

Fahri Uluer

ANMA
 
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Yerel Manşetler
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ASİL 5 gün önce

Faka dayım sen ne güzel bir insandın.Nur içinde yat.

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Mevlüt ÇANAK 5 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANIN CENNET OLSUN İNŞAALLAH!

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MURAT AKIL 4 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Atıf Nakiboğlu 4 gün önce

Konuşmasını õzlediğim yeri doldurulmayacak FAKO ya Allah rahmet eylesin,sevenlerinin ve çocuklarının tekrar tekrar başı sağolsun

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YILMAZ KALKAN 5 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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OKTAY VURAL 5 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Oğuz Corcu 4 gün önce

Mekânın nur kabrin cennet bahçesi olsun güzel insan

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