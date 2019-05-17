ANMA
Fahri Uluer
17 Mayıs 2019 Cuma 10:01
ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANIN CENNET OLSUN İNŞAALLAH!
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah
Konuşmasını õzlediğim yeri doldurulmayacak FAKO ya Allah rahmet eylesin,sevenlerinin ve çocuklarının tekrar tekrar başı sağolsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Mekânın nur kabrin cennet bahçesi olsun güzel insan
Faka dayım sen ne güzel bir insandın.Nur içinde yat.