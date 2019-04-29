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ANMA

Mustafa Binbuğa

ANMA
 
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Yerel Manşetler
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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Ruhu şad olsun..duasi eksik olmasin..

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Muammer 3 hafta önce

Allah.rahmet.eylesin.mekani.cennet.olsun

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kemal arslan istanbul 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun Abim iyi insandi

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Mustafa terzi 3 hafta önce

Mekanı cennet olsun

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Sūleyman 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Afşinli GAZÎ 3 hafta önce

Allah mekaninı cenne etsin inşAllah

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