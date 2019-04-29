ANMA
Mustafa Binbuğa
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:09
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Sait anteplioglu 3 hafta önce
Ruhu şad olsun..duasi eksik olmasin..
Muammer 3 hafta önce
Allah.rahmet.eylesin.mekani.cennet.olsun
kemal arslan istanbul 3 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun Abim iyi insandi
Mustafa terzi 3 hafta önce
Mekanı cennet olsun
Sūleyman 3 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Afşinli GAZÎ 3 hafta önce
Allah mekaninı cenne etsin inşAllah
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.