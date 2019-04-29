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ANMA

Merdane Demir

ANMA
 
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Yerel Manşetler
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cengiz 3 hafta önce

başınız sağolsun.güzel insanlar güzel atlara binip gittiler mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Atilla Aksu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Fazıl Olgun 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Ruhu sad olsun

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Hatice özcan 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin inşAllah benim canım hala min kuzusu acimiz çok büyük sanki dünyam karardı hala bugün olmuş gibi seni doğuran anan baban sen ve kardeşlerin nur içinde yatın

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