ANMA
Merdane Demir
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:05
Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun inşaAllah
Ruhu sad olsun
Allah rahmet eylesin inşAllah benim canım hala min kuzusu acimiz çok büyük sanki dünyam karardı hala bugün olmuş gibi seni doğuran anan baban sen ve kardeşlerin nur içinde yatın
başınız sağolsun.güzel insanlar güzel atlara binip gittiler mekanı cennet olsun