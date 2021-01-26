Anma / Gülendem Bölükbaşı
26 Ocak 2021 Salı 09:28
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Anahtar Kelimeler:Anma / Gülendem Bölükbaşı
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Bahittin Saykın ALMANYA 1 gün önce
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Çetin Saykın Almanya 1 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 1 gün önce
ALLAH RAHMET EYLESİN
mehmet altun 1 gün önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AMİN
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN