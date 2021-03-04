Anma / Gıyan Ceran
04 Mart 2021 Perşembe 17:09
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Anahtar Kelimeler:Anma / Gıyan Ceran
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Fatih Olgun 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun Nur icinde yatsın.
Cuma Gül 3 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
İrfan YILMAZ- İstanbul 2 saat önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.