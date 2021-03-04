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Anma / Gıyan Ceran

Anma / Gıyan Ceran
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Anahtar Kelimeler:
Anma / Gıyan Ceran
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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Fatih Olgun 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun Nur icinde yatsın.

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Cuma Gül 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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İrfan YILMAZ- İstanbul 2 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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