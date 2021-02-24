Anma / Fatih Halitoğlu
24 Şubat 2021 Çarşamba 17:20
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Anahtar Kelimeler:Anma / Fatih Halitoğlu
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Son Yorumlar
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN....
- Allah rahmeteylesin mekanı cennet olur...
- ALLLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.
- Allahım rahmet etsin mekanı cennet olsun
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- Alllah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Alllah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Alllah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Alllah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Alllah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Alllah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun....
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
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- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olur...