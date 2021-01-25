Anma / Durmuş Şahin
25 Ocak 2021 Pazartesi 10:53
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
canım amcam,vefatına tam 8yıl oldu ama acın hala içimizde dün gibi, rabbim mekanını cennet eylesin inşAllah,sen kimseyi incitmedin,topraklarda seni incitmesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amcam
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Allah rahmet etsin
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah