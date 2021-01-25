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Anma / Durmuş Şahin

Anma / Durmuş Şahin


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Anma / Durmuş Şahin
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Bayram ŞAHİN 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Çetin Saykın Almanya 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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sultan pamuk 3 gün önce

canım amcam,vefatına tam 8yıl oldu ama acın hala içimizde dün gibi, rabbim mekanını cennet eylesin inşAllah,sen kimseyi incitmedin,topraklarda seni incitmesin

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şahin 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amcam

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Ha baba 2 gün önce

Allah rahmet etsin

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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DERVİŞ DOĞAN 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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