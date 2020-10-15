Anma / Durdu Mehmet ÇAKIR
15 Ekim 2020 Perşembe 11:15
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Anahtar Kelimeler:Anma / Durdu Mehmet ÇAKIR
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Bahittin Saykın ALMANYA 8 saat önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun