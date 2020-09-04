Anma / Celal Karagenç
04 Eylül 2020 Cuma 13:26
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Anahtar Kelimeler:Anma / Celal Karagenç
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Mikail özgen 2 saat önce
Allah rahmet eylesin
Mine karagenç 2 saat önce
Mekânı cennet olsun nur icinde yatsın
Ayşe Dogan 2 saat önce
Ruhu şad mekanın cennet olsun insAllah
Celal abime rabbim rahmet eylesin