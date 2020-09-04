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Anma / Celal Karagenç

Anma / Celal Karagenç
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Anahtar Kelimeler:
Anma / Celal Karagenç
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Emin çiflikli 2 saat önce

Celal abime rabbim rahmet eylesin

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Mikail özgen 2 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Mine karagenç 2 saat önce

Mekânı cennet olsun nur icinde yatsın

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Ayşe Dogan 2 saat önce

Ruhu şad mekanın cennet olsun insAllah

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