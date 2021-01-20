Anma / Ali Ekber Gültekin
20 Ocak 2021 Çarşamba 09:11
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Anma / Ali Ekber Gültekin
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
GAZETE MANŞETLERİ
İlgili Haberler
40.4B Beğeni
95 Takipçi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:13
|07:37
|12:48
|15:27
|17:49
|19:09
Son Yorumlar
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun....
- Allah rahmet eylesin mekanı nuru cennet...
- Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet etsin. Yakınları ve tüm...
- Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin sevenlerinin başı...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Ailesine...
- Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına...
- Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Yaşar ağabey'e Allah'tan rahmet...
- Merhuma rahmet, yakınlarına baş sağlığı...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...