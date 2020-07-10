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Anma/ Abdullah Karagenç

Anma/ Abdullah Karagenç
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Abdullah Karagenç
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Atıf Nakiboğlu ( Didim) 4 hafta önce

Zamansız Vefat eden Akrabam sayın Abdullah Karagenç'e Allah'tan rahmet diliyorum,mekanı cennet aile bireyleri ve sevenlerinin başı sağolsun.

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Fatih Nakıboğlu 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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OKTAY VURAL 4 hafta önce

ÇETİNDE ABDULLAHTA ZAMANSIZ AYRILDILAR MEKANLARI CENNET OLSUN

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Çetin Saykın Almanya 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Osman efeoglu 4 hafta önce

Allahrahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin

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Cuma Kup 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani.cennetolsun.iyi.bir insandi

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Ufuk eren 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin.mekani cennet olsun

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Mehmet Adsal 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah nur içinde yatsın Ailesine ve yakınlarına Allah sabırlar versin BAŞINIZ SAĞOLSUN

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