Anma/ Abdullah Karagenç
10 Temmuz 2020 Cuma 10:14
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ÇETİNDE ABDULLAHTA ZAMANSIZ AYRILDILAR MEKANLARI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Allahrahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin
Allah rahmet eylesin mekani.cennetolsun.iyi.bir insandi
Allah rahmet eylesin.mekani cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah nur içinde yatsın Ailesine ve yakınlarına Allah sabırlar versin BAŞINIZ SAĞOLSUN
Zamansız Vefat eden Akrabam sayın Abdullah Karagenç'e Allah'tan rahmet diliyorum,mekanı cennet aile bireyleri ve sevenlerinin başı sağolsun.