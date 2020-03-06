Alpahan Hançer 31 yaşında

Söğütlü Mahallesi’nden merhum Ahmet Hançer’in (Celil Ali Şıho) torunu, Aladdin Hançer’in oğlu, Cuma, Necati ve Selahattin Hançer kardeşlerin yeğeni Alpahan Hançer vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Mart Pazar günü öğle namazına müteakiben Söğütlü Mahallesi Yeni Cami’inde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Söğütlü Mahallesi’nde amcası Cuma Hançer’in evinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0543 490 1518 amcası Cuma Hançer.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim