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Alpahan Hançer 31 yaşında

Alpahan Hançer 31 yaşında
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Söğütlü Mahallesi’nden merhum Ahmet Hançer’in (Celil Ali Şıho) torunu, Aladdin Hançer’in oğlu, Cuma, Necati ve Selahattin Hançer kardeşlerin yeğeni Alpahan Hançer vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Mart Pazar günü öğle namazına müteakiben Söğütlü Mahallesi Yeni Cami’inde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Söğütlü Mahallesi’nde amcası Cuma Hançer’in evinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 

0543 490 1518 amcası Cuma Hançer.

 


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Anahtar Kelimeler:
Yaşında31HançerAlpahan
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Ali Akarsu İstanbul 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 2 gün önce

ALLAH rahmet.eylesin.mekanı.cennet.olsun

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Yılmaz kalkan 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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İrfan YILMAZ- İstanbul 2 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ALLAH sabır versin

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Muharrem GÜLBAY 2 gün önce

Allah rahmet etsin mekânı cenneti ala olsun Allahtan yakınlarına sabırlar dilerim

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HÜSEYİN ÖNAT 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Vartolu 2 gün önce

Öncelikle Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin.Sağlık bakanımızın dediği gibi yurtdışından gelecek olanlar en az iki haftalık karantina süresine uymalarını mümkünse kimseyle temas etmemelerini Elbistan halkı adına istirham ediyorum

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