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Aliye Uzman

Aliye Uzman
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Uzmanlar kabilesinden merhum lokantacı Hacı Uzman’ın eşi, Ziraat Mühendisi Halim Uzman, Emekli Öğretmen Nuriye Gürçay, Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlerinden Sevinç Yılmaz ve öğretmen İbrahim Uzman’ın anneleri, Durdu Mehmet, Aladdin Kurtoğlu, Rukiye Doğan, Türkan Kışlal, Gönül Kara ve Emine Uzman’ın kız kardeşleri,Şerif ve Mustafa Uzmanın teyzesi, Yurdakul Gürçay, Ömer Yılmaz, Öğretmen Sevinç Uzman, Ayşe Uzman’ın kayınvalideleri, Dr. Osman, Onur, Selçuk, Dr. Serhat, Sercanın babaannesi, Enes, Eren, Özlem, Özge’nin anneanneleri Aliye Uzman vefat etmiştir.


Cenazesi Cuma günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mah. Osmanlı Cad. Desen Apartmanında oğlu İbrahim Uzmanın evinde okunacaktır.


Taziye için telefonlar:


0505 358 11 48 İbrahim Uzman


0505 925 36 37 Halim Uzman


0542 266 14 31 Sevinç Yılmaz


0539 736 19 90 Nuriye Gürçay


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AliyeUzman
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Mesut Köprübaşı 9 saat önce

Aliye Teyzeye Allah'tan RahmetEvlatlarina, Kardeşlerine, Torunlarına, Yakinlarina Başsağlığı dilerim .Mekani Cennet Olsun...InşAllah.. Amin...

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