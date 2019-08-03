Aligül Aybakar 93 Yaşında

İkizpınar mahallesi Domoğlar mezrasından Hasan-Cicey Aybakar ailesinin oğlu, Mustafa, Hanım, Nazlı, Basey ve Ayşe Aybakar kardeşlerin kardeşi, Güley, İsey, Aligül, Mehmet, Meryem, Hüseyin, Cuma, Hanım ve Öğretmen Şerif Aybakar kardeşlerin babası, Mehmet Düzdemir, Paşa Çiftçi, Feyzullah Erdoğan ve Hasan Sever bacanakların kayın babası, 150 kadar torun dedesi ve bir o kadara yakın torununun torun çocuğu büyük babası Aligül Aybakar 01/08/2019 günü 93 yaşında vefat etmiştir. Taziye için telefon; Oğlu Şerif: 0 505 387 43 79.