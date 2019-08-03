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Aligül Aybakar 93 Yaşında

Aligül Aybakar 93 Yaşında

Aligül Aybakar 93 Yaşında
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İkizpınar mahallesi Domoğlar mezrasından Hasan-Cicey Aybakar ailesinin oğlu, Mustafa, Hanım, Nazlı, Basey ve Ayşe Aybakar kardeşlerin kardeşi, Güley, İsey, Aligül, Mehmet, Meryem, Hüseyin, Cuma, Hanım ve Öğretmen Şerif Aybakar kardeşlerin babası, Mehmet Düzdemir, Paşa Çiftçi, Feyzullah Erdoğan ve Hasan Sever bacanakların kayın babası, 150 kadar torun dedesi ve bir o kadara yakın   torununun torun çocuğu büyük babası Aligül Aybakar 01/08/2019 günü 93 yaşında vefat etmiştir. Taziye için telefon; Oğlu Şerif: 0 505 387 43 79. 


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İrfan YILMAZ- İstanbul 3 hafta önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yılmaz kalkan 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Müslüm ARSLAN Elbistan 3 hafta önce

merhuma Allah dan rahmet dilerim mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 3 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

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Bayram edizer 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin topragi bol olsun hak yoldasi olsun. Tüm aile fertlerine baslari sagolsun.
Haktan geldik hakka gidecegiz
Nur icinde uyuyun güzel insan

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Furkan KÖKSAL 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağolsun

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