İkizpınar mahallesi Domoğlar mezrasından Hasan-Cicey Aybakar ailesinin oğlu, Mustafa, Hanım, Nazlı, Basey ve Ayşe Aybakar kardeşlerin kardeşi, Güley, İsey, Aligül, Mehmet, Meryem, Hüseyin, Cuma, Hanım ve Öğretmen Şerif Aybakar kardeşlerin babası, Mehmet Düzdemir, Paşa Çiftçi, Feyzullah Erdoğan ve Hasan Sever bacanakların kayın babası, 150 kadar torun dedesi ve bir o kadara yakın torununun torun çocuğu büyük babası Aligül Aybakar 01/08/2019 günü 93 yaşında vefat etmiştir. Taziye için telefon; Oğlu Şerif: 0 505 387 43 79.
Aligül Aybakar 93 Yaşında
Aligül Aybakar 93 Yaşında
03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:44
İkizpınar mahallesi Domoğlar mezrasından Hasan-Cicey Aybakar ailesinin oğlu, Mustafa, Hanım, Nazlı, Basey ve Ayşe Aybakar kardeşlerin kardeşi, Güley, İsey, Aligül, Mehmet, Meryem, Hüseyin, Cuma, Hanım ve Öğretmen Şerif Aybakar kardeşlerin babası, Mehmet Düzdemir, Paşa Çiftçi, Feyzullah Erdoğan ve Hasan Sever bacanakların kayın babası, 150 kadar torun dedesi ve bir o kadara yakın torununun torun çocuğu büyük babası Aligül Aybakar 01/08/2019 günü 93 yaşında vefat etmiştir. Taziye için telefon; Oğlu Şerif: 0 505 387 43 79.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
merhuma Allah dan rahmet dilerim mekanı cennet olsun
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin topragi bol olsun hak yoldasi olsun. Tüm aile fertlerine baslari sagolsun.
Haktan geldik hakka gidecegiz
Nur icinde uyuyun güzel insan
ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağolsun
Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun