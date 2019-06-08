Aligölü Koç 65 yaşında,

Demircilik mahallesinden Ali ve Hanım Koç ailesinin oğlu, Hüseyin Doğan'ın damadı, Aziz, Koç'un kardeşi, İsa, Nihayet, Öğretmen Serare ve Buse Koç kardeşlerin babası, Erkan Ergüven'in kayınpederi, Aligölü Koç 7 Haziran 2019 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 8 Haziran 2019 günü Demircilik Cem evinden alınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
Kur'an-ı ve Taziyesi .Demircilik Cemevi'nde okunmaktadır.
Taziyeler için Telefon: 0507 264 41 82 (Yeğeni Ali)
Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.