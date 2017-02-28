Ali Yılmaz 90 yaşında

Evcihüyük mahallesinden merhum Mahmut-Koyun Karı Yılmaz ailesinin oğlu, merhum Osman ve Mahmut Yılmaz'ın kardeşi, Darende Yenice mahallesinden Abdullah Eryıldız’ın damadı, Mustafa, Abdullah, Zekeriya, Ali, Mahmut, Adil, Hanzey, Ayşe, Fadime, Güley ve Hacer kardeşlerin babaları, Süleyman Yılmaz, Aliseydi Yılmaz, Arif Eryıldız, Mehmet Yılmaz ve Hamit Eryıldız’ın kayınbabası, 70 torunu dedesi, 90 da torun çocuğu büyükbabası, Ali Yılmaz, 28 Şubat 2017 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi 1 Mart 2017 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Evcihüyük mahallesinde kaldırılacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 434 16 00 oğlu Zekeriya,
0 542 530 14 44 oğlu Mahmut,
0 544 815 52 63 oğlu Abdullah,
0 542 725 88 92 Muhtar Mustafa.