Ali Yılmaz 60 yaşında

Çatova Mahallesi’nden merhum Mevlüt Ahmet ve Hediye Yılmaz ailesinin oğlu, merhum Mehmet ve Elif Yılmaz’ın damadı, Hatice Yılmaz’ın eşi, Mevlüt Ahmet, Murat ve Merve kardeşlerin babası, Aziz, İsmail, Adnan, Mustafa ve Bedri Yılmaz ile Selver Özgişi, Hacer Tontuş, Sariye Çelenk ve Emine Cırık kardeşlerin kardeşi, Hayri Özer'in kayınbabası Ali Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Ocak Salı günü ikindi namazına müteakip Gariplik Caminde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0536 414 0402 kardeşi Aziz
0543 786 4871 kardeşi İsmail
0544 233 7389 kardeşi Adnan
0544 566 9646 oğlu Murat.
Taziye için telefonlar:
0536 414 0402 kardeşi Aziz
0543 786 4871 kardeşi İsmail
0544 233 7389 kardeşi Adnan
0544 566 9646 oğlu Murat.