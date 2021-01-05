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Ali Yılmaz 60 yaşında

Ali Yılmaz 60 yaşında
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 Çatova Mahallesi’nden merhum Mevlüt Ahmet ve Hediye Yılmaz ailesinin oğlu, merhum Mehmet ve Elif Yılmaz’ın damadı, Hatice Yılmaz’ın eşi, Mevlüt Ahmet, Murat ve Merve kardeşlerin babası, Aziz, İsmail, Adnan, Mustafa ve Bedri Yılmaz ile Selver Özgişi, Hacer Tontuş, Sariye Çelenk ve Emine Cırık kardeşlerin kardeşi, Hayri Özer'in kayınbabası Ali Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Ocak Salı günü ikindi namazına müteakip Gariplik Caminde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:


0536 414 0402 kardeşi Aziz


0543 786 4871 kardeşi İsmail


0544 233 7389 kardeşi Adnan


0544 566 9646 oğlu Murat.

 


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Ali Yılmaz 60 Yaşında
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