Aslen Afşin Suluk mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Hanifi Hoca'nın oğlu, Yakup, Yemliha, Kuddusi, Fatma, Fadime, Kabehan ve Senem kardeşlerin babası, Ali Türkmen 3 kasım 2020 günü vefat etmiştir. Taziyesi Esentepe mahallesinde kendi hanesindedir.
Taziye için telefon: 0541 821 01 18 oğlu Yakup Türkmen
Ali Türkmen 98 yaşında
04 Kasım 2020 Çarşamba 13:37
Aslen Afşin Suluk mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Hanifi Hoca'nın oğlu, Yakup, Yemliha, Kuddusi, Fatma, Fadime, Kabehan ve Senem kardeşlerin babası, Ali Türkmen 3 kasım 2020 günü vefat etmiştir. Taziyesi Esentepe mahallesinde kendi hanesindedir.
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