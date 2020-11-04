Ali Türkmen 98 yaşında

Aslen Afşin Suluk mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Hanifi Hoca'nın oğlu, Yakup, Yemliha, Kuddusi, Fatma, Fadime, Kabehan ve Senem kardeşlerin babası, Ali Türkmen 3 kasım 2020 günü vefat etmiştir. Taziyesi Esentepe mahallesinde kendi hanesindedir.

Taziye için telefon: 0541 821 01 18 oğlu Yakup Türkmen