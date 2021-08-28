Pınarbaşı Mahallesi Hacı Efendiler kabilesinden çarşı esnaflarından merhum terzi Ömer ve merhume Emine Sezer ailesinin oğlu, Hoca Mediha Öztürk, H. Mustafa Sezer ve Cemil Sezer kardeşlerin kardeşi, Tenzile Sezer'in eşi, Emine, Halime, Tuğba, ve Mustafa Sezer kardeşlerin babası, Kızılcaoba mahallesi Zedeliler kabilesinden merhum (Kamyon Mamet) Mehmet Zedeli'nin damadı, Davut Zedeli, merhum İsmet Zedeli ve Şıhhamit Zedeli'nin enişteleri, çarşı esnaflarından Hayri Güner, Osman Kara ve Ali Polat'ın kayınbabaları, Elbistanlı emekli Hafız Ali Sezer 71 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Ağustos 2021 Pazar günü öğle namazından sonra Ulu Camii'nde cenaze namazı kılınarak Türkköyü mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı ve taziyesi Pınarbaşı mahallesi Uğur Camii civarı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0546 273 06 03 Oğlu Mustafa Sezer

0542 333 09 19 Damadı Hayri Güner